Die zweimalige Olympiasiegerin Caster Semenya aus Südafrika hat bei der Leichtathletik-WM in London im Schongang das Finale über 800 m am Sonntag, erreicht. Die Weltmeisterin von Berlin 2009, die vor zwei Jahren in Peking bereits im Halbfinale gescheitert war, gewann ihr Halbfinale in 1:58,90 Minuten und ist im Endlauf die große Favoritin. Die deutsche Meisterin Christina Hering schied hingegen wie vor zwei Jahren im Halbfinale aus, nach 2:02,69 Minuten kam die Münchnerin auf Rang sieben in ihrem Halbfinale.