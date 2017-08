Die deutschen 1500-Meter-Läufer Homiyu Tesfaye und Timo Benitz haben das Finale bei der Leichtathletik-WM in London klar verpasst. Tesfaye wurde in seinem Rennen Zehnter in 3:39,72 in Minuten, Benitz im ersten Durchgang Elfter und Vorletzter in mäßigen 3:44,38. Vor dem 1500-Meter-Duo war auch Christina Hering im 800-Meter-Halbfinale ausgeschieden. Die dreifache deutsche Meisterin kam als Siebte ihres Laufs nach 2:02,69 Minuten ins Ziel. Die südafrikanische Olympiasiegerin Caster Semenya geht als große Favoritin ins Finale am Sonntag.