Die frühere Tennis-Weltranglisten-Erste Maria Scharapowa hat wegen einer Armverletzung auch ihre Teilnahme am WTATurnier in Cincinnati abgesagt. Damit erlitt die Russin beim Comeback nach ihrer Dopingsperre einen erneuten Rückschlag. Die 30-Jährige traf die Entscheidung einer Mitteilung zufolge nach Rücksprache mit den Ärzten in Cincinnati auch, um ihren Start bei den US Open nicht zu gefährden. Das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt in zwei Wochen in New York. Scharapowa hatte sich vor rund zwei Wochen beim Turnier in Stanford am linken Arm verletzt.