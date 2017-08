IAAF-Präsident Sebastian Coe hat die Organisatoren der Leichtathletik-WM in London gelobt. "Sie haben einen sensationellen Job gemacht", sagte der britische Präsident des Weltverbandes zum Abschluss der WM am Sonntag. An den zehn WM-Tagen sind mehr als 700.000 Zuschauer ins Olympiastadion gekommen, mehr als jemals zuvor bei einer WM. Nachdem die Leichtathletik und die IAAF durch die Korruptionsaffäre um Ex-Präsident Lamine Diack sowie den DopingSkandal in Russland in Misskredit geraten war, sei mit der WM wieder Vertrauen in diesen Sport geweckt worden, betonte der Organisationschef Ed Warner.