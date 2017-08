Der Aufstieg von Alexander Zverev geht weiter: Nach seinem Coup beim Masters in Montreal machte der 20-Jährige in der Weltrangliste einen Platz gut und ist jetzt Siebter. Zverev hatte am Sonntag im Finale des Hartplatz-Events in Kanada Major-Rekordchampion Roger Federer aus der Schweiz mit 6:3, 6:4 bezwungen und seinen insgesamt fünften Turniersieg 2017 gefeiert. Auch im "Race to London", der Saisonwertung der ATP, machte Zverev einen Rang gut und kletterte auf den dritten Platz. Die besten acht Profis spielen vom 12. bis 19.November in London ihren "Weltmeister" aus.