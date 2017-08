Der SSC Neapel muss im Rückspiel der Champions-League-Qualifikation beim OGC Nizza am 22.August ohne seine Fans auskommen. Aus Sicherheitsgründen untersagte die Polizei den Napoli-Anhängern den Besuch der Begegnung in der südfranzösischen Hafenstadt. Auch die italienischen Sicherheitsbehörden haben vor dem ersten Vergleich am Mittwoch in Neapel bereits die Fans der von Lucien Favre trainierten Franzosen ausgesperrt. 2015 war es bei einem Testspiel der beiden Klubs in Nizza zu Ausschreitungen außerhalb des Stadions gekommen.