Mischa Zverev hat sein Auftaktmatch beim ATP-Turnier in Cincinnati/Ohio glatt gewonnen. Der 29 Jahre alte Hamburger schlug Fernando Verdasco aus Spanien nach 68 Minuten mit 6:4, 6:4. Zverevs jüngerer Bruder Alexander (20), der am Wochenende in Montreal den zweiten Masters-Titel seiner Karriere gewonnen hatte, hat in der ersten Runde ein Freilos und spielt im Kampf um den Achtelfinaleinzug gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe, der Qualifikant Maximilian Marterer am Montag 6:3, 7:6 (7:2) ausgeschaltet hatte.