Der DFB-Kontrollausschuss hat nach den Fan-Krawallen am Montagabend in Rostock Ermittlungen gegen den FC Hansa Rostock und Hertha BSC aufgenommen. Das teilte der DFB in Frankfurt/Main mit. Beim Pokal-Erstrundenspiel zwischen dem Drittligisten und dem Hauptstadtklub hatten Berliner Anhänger immer wieder Feuerwerkskörper und auch Raketen gezielt Richtung Rostocker Zuschauer gezündet. Die Hansa-Ultras setzen HerthaBanner und Sitze in Brand. Schiedsrichter Robert Hartmann musste die Partie zweimal unterbrechen, einmal für zwei Minuten, in der 76.Minute sogar für 18 Minuten. Berlin gewann am Ende 2:0.