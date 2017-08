Die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin Maria Scharapowa hat für die US Open der Tennisprofis eine Wildcard erhalten und könnte damit erstmals nach ihrer Doping-Sperre wieder ein Grand-Slam-Turnier bestreiten. Die US Open werden vom 28.August bis 10.September in New York ausgetragen. Ob die frühere Weltranglisten-Erste an dem Turnier teilnehmen kann, steht noch nicht endgültig fest. Zuletzt hatte die Russin ihre Teilnahme am WTA-Turnier in Cincinnati wegen einer Armverletzung abgesagt. Die 30-Jährige hatte ihre Absage damit begründet, ihren Start bei den US Open nicht gefährden zu wollen.