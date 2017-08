Die TSG 1899 Hoffenheim hat ihre Premiere im Fußball-Europapokal verpatzt und nach dem 1:2 (0:1) gegen den FC Liverpool schlechte Karten für den Einzug in die Gruppenphase der Champions League. Die Kraichgauer müssten nun im Rückspiel am 23.August (20:45 Uhr live im ZDF) als erstes deutsches Team an der Anfield Road gewinnen, um noch in die nächste Runde zu erreichen. Der 18 Jahre alte Trent AlexanderAr- nold per Freistoß in der 35. sowie ein Eigentor von Havard Nordtveit in der 74.Minute sorgten für die 2:0-Führung der Reds. Mark Uth erzielte in der 87. Minute den Anschlusstreffer.