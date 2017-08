In Zukunft wird es schwerer, am Stammtisch über Wembley-Tore, Rote Karten und Elfmeter zu diskutieren. Der Videobeweis soll die Quote der Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern minimieren. In einem zentralen Studio in Köln sitzen Video-Schiedsrichter, die das Geschehen auf bis zu 17 Kamera-Perspektiven verfolgen. In Absprache mit mindestens einem Supervisor werden die Schiedsrichter auf klare Fehler hingewiesen, die letzte Entscheidung obliegt aber den Referees. Dabei können Szenen korrigiert werden, in denen es um erzielte Tore, Elfmeter, Platzverweise und die Verwechslung von Spielern geht.