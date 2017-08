Torhüter Christian Mathenia vom Hamburger SV sieht die Ultra-Problematik in den Stadien als "ein schwieriges Thema" an. "Als Fußballer, der auch stark von Emotionen lebt, finde ich es wichtig, Fans zu haben, die Stimmung machen. Sie sind wichtig für uns, sorgen für eine einmalige Atmosphäre in den Stadien und machen die Bundesliga in Europa einmalig", sagte Mathenia der "Bild"-Zeitung. Der 25 Jahre alte Schlussmann meinte jedoch auch: "Auf der anderen Seite ist aber auch klar: Pyrotechnik ist in Deutschland verboten. Es ist gefährlich und gehört nicht in die Stadien."