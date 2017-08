Nach dem Weggang von Neymar muss der FC Barcelona in den kommenden vier Wochen auch auf Angreifer Luis Suarez verzichten. Der Torjäger hat sich bei Barcas 0:2-Niederlage bei Real Madrid in Spaniens Superpokalrückspiel eine Knieverletzung zugezogen. Die Ärzte stellten eine Kapseldehnung im rechten Knie fest. Suarez wird nach Angaben des Klubs in den ersten drei oder vier Punktspielen in der Primera Division pausieren müssen. Außerdem dürfte der Stürmer seiner Nationalelf in den WM-Qualifikationsspielen am 31.August gegen Argentinien und am 5.September in Paraguay fehlen.