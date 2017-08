Der Wechsel von Kevin-Prince Boateng zu Eintracht Frankfurt rückt immer näher. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler absolvierte am Freitag den obligatorischen Medizincheck in Frankfurt, teilte der Bundesligist via Twitter mit. Bis zum ersten Saisonspiel der Eintracht am Sonntag beim SC Freiburg stehen allerdings noch letzte Gespräche mit Boateng über die Vertragslaufzeit und die Höhe seines Gehalts aus. Der Halbbruder von Jerome Boateng hatte am Mittwoch seinen Vertrag mit dem spanischen Club UD Las Palmas aufgelöst, weil er aus privaten Gründen nach Deutschland zurückkehren möchte.