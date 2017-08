Drittligist Hansa Rostock kann entgegen eines Urteils des DFB-Sportgerichts doch auf die Unterstützung seiner Anhänger in den Spielen in Magdeburg und Jena bauen. DFB-Präsident Grindel habe einem Gnadengesuch der Hanseaten stattgegeben, teilten Klub und Verband mit. Grindel hatte erst am Mittwoch angekündigt, dass es in Zukunft keine Kollektivstrafen mehr geben solle. Wegen Verfehlungen aus der Vorsaison war Hansa am 9.August zu einem Ausschluss seiner Anhänger in vier Auswärtsspielen verurteilt worden. Neben den Partien in Magdeburg und Jena wurden zwei weitere Spiele zur Bewährung ausgesetzt.