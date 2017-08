Julia Görges hat zehn Tage vor Beginn der US Open in New York ihre starke Form unterstrichen. Die Fed-Cup-Spielerin setzte sich im Achtelfinale des Hartplatz-Turniers in Cincinnati überraschend gegen die Weltranglistenvierte Jelena Switolina 7:5, 6:4 durch. Die Ukrainerin ist bislang die erfolgreichste Spielerin des Jahres, in der vergangenen Woche hatte sie in Toronto ihren fünften Titel gewonnen. Auf der US-Hartplatztour hatte Görges bereits das Finale von Washington erreicht, gemeldet ist sie auch beim Turnier in New Haven, das am Montag beginnt. Die US Open starten am 28.August.