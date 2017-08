Stefan Bradl hat nach seinem Sturz zum Auftakt des Superbike-Wochenendes am Lausitzring nicht am ersten Rennen beim Heimspiel teilnehmen können. "Wenn man nicht fahren kann, ist die Enttäuschung natürlich groß. Es hätte aber keinen Sinn gemacht, irgendetwas zu riskieren", sagte der 27 Jährige. Bradl war im Training am Freitag auf einer Ölspur ausgerutscht und hatte eine Prellung am linken Ellbogen erlitten. Am Samstag trat er noch zum Qualifying an und fuhr auf Platz 15. "Doch danach waren alle Reserven aufgebraucht." Der Brite Chaz Davies siegte vor WM-Spitzenreiter Jonathan Rea.