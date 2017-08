Die deutschen Volleyballer haben eine erfolgreiche Generalprobe für die EM in Polen gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Andrea Giani bezwang in Bremen Belgien um den früheren deutschen Nationalcoach Vital Heynen mit 3:1 (25:18, 25:23, 22:25, 28:26). In der EM-Vorbereitung hatte Gianis Team zuvor schon zwei 3:1-Siege gegen Finnland geholt. Punktbester Spieler gegen Belgien war Georg Grozer mit 30 Zählern. Die DVV-Auswahl um Kapitän Lukas Kampa trifft in der Vorrunde in Stettin am Freitag auf Italien. Tschechien am Sonntag und die Slowakei am Montag sind die weiteren Gegner in Staffel B.