ZDF-Experte Simon Rolfes hat den Umgang von Schalkes neuem Trainer Domenico Tedesco mit Benedikt Höwedes kritisiert. Zur Absetzung des Ex-Kapitäns bei S04 sagte Rolfes: "Ich hatte das Gefühl, dass das eine Salami-Taktik ist, um ihn sportlich ein bisschen rauszunehmen. Ich glaube aber auch, dass es an sich eine falsche Entscheidung ist", so Rolfes in der ZDF SPORTreportage. Generell traut Rolfes Tedesco aber eine erfolgreiche Zeit bei S04 zu: "Er kann sich den Respekt durch Qualität erarbeiten. Und das sprechen auch die Spieler an, dass er in den Videoanalysen zum Beispiel extrem stark ist".