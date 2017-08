Unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen hat der FC Barcelona einen idealen Start in die Saison der Primera Divison in Spanien hingelegt. Mit dem 2:0 (2:0) über Real Betis Sevilla zog der Vizemeister gleich zum Saisonstart zumindest zwischenzeitlich an die Spitze der Tabelle. Dabei hatte der Favorit zahlreiche Chancen, das Resultat weiter zu erhöhen. Allein Superstar Lionel Messi traf dreimal nur den Pfosten. Nach dem Terroranschlag mit 14 Toten in Barcelona war der Saisonauftakt in und um das Stadion Camp Nou unter verstärkten Kontrollen der Zuschauer und weiteren Sondermaßnahmen erfolgt.