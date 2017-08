Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier in Winston-Salem in die zweite Runde eingezogen. Der 27-Jährige setzte sich mit 7:6 (7:3), 7:6 (7:4) gegen den Slowaken Norbert Gombos durch. Struff trifft nun beim letzten Turnier vor den am kommenden Montag beginnenden US Open auf Pablo Cuevas aus Uruguay. Als zweiter Deutscher ist Dominik Koepfer beim mit 664.825 US-Dollar dotierten Hartplatz-Turnier dabei. Der Weltranglisten-268. schaffte es als Lucky Loser aus der Qualifikation ins Hauptfeld. In seinem ersten Hauptfeld-Match auf der ATP-Tour trifft der 23-Jährige auf den Argentinier Horacio Zeballos.