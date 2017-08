Tennisprofi Wiktoria Asarenka hat ihre Teilnahme an den US Open in New York (ab 28.August) wegen eines Sorgerechtsstreits um ihren Sohn abgesagt. "Ich kann leider aufgrund meiner familiären Situation nicht spielen", teilte sie am Montag mit: "Ich werde es sehr vermissen und freue mich schon darauf, nächstes Jahr zurückzukommen." Asarenkas Ex-Freund Billy McKeague, Vater des gemeinsamen Sohnes Leo, hatte nach der Trennung im Juli 2017 einen Sorgerechtsantrag bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht. Die Familie hat dort und im weißrussischen Minsk einen Wohnsitz.