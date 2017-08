Die deutschen Hockey-Frauen müssen für den Rest der EM in Amsterdam ohne Naomi Heyn auskommen. Die 18 Jahre alte Kölnerin erlitt beim 1:0-Sieg gegen England einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie. Da in dem laufenden Turnier keine Spielerin nachnominiert werden darf, fehlt den bereits für das Halbfinale qualifizierten DHBFrauen in der entscheidenden Turnierphase eine wichtige Akteurin. "Das ist natürlich bitter für Naomi. Sie hat in diesem Jahr den Einstieg in den A-Kader brillant geschafft und eine tolle Entwicklung genommen", sagte Bundestrainer Jamilon Mülders.