16 Mal traten deutsche Teams in der Geschichte des Europapokals beim FC Liverpool an. Noch nie konnte ein Verein aus der Bundesliga an der Anfield Road gewinnen. Am Mittwochabend (ab 20:45 Uhr/live im ZDF) versucht sich nun Hoffenheim in der Champions-League-Quali an einer Herausforderung, an der vor ihr schon große Namen wie Bayern oder Borussia Dortmund gescheitert sind. Zuletzt scheiterte der BVB in der Saison 2015/2016 an den Reds. Jürgen Klopp traf in der Europa League mit seinem neuen Club FC Liverpool auf seine alte Liebe Dortmund. Nach dem 1:1 im Hinspiel, siegte der LFC zu Hause 4:3.