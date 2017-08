Die Anpassung des Fußballs an den asiatischen Markt treibt bizarre Blüten. Die Auslosung zur dritten Runde des englischen Ligapokals wird am Donnerstag erstmals in Peking über die Bühne gehen - um 11.15 Uhr Ortszeit. Wer also in England erfahren will, gegen wen seine Mannschaft zu spielen hat, muss sich den Wecker für 4:15 Uhr stellen. "Diese Platzierung eröffnet uns die Möglichkeit, maximale Präsenz auf dem britischen, chinesischen und südostasiatischen Markt zu erreichen", so ein Sprecher des Ligaverbandes EFL. Der Sieger des Ligapokals darf in der Europa League antreten.