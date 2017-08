Kimi Räikkönen wird auch im kommenden Jahr für das italienische Formel-1-Team Ferrari fahren. Das gab die Scuderia am Dienstag in einer kurzen Pressemitteilung bekannt. Der 37-Jährige fährt seit 2014 wieder für Ferrari, er hatte zuvor schon von 2007 bis 2009 in Diensten der Italiener gestanden. Räikkönen ist noch immer der letzte Weltmeister (2007) in einem Wagen des Traditionsteams. In dieser Saison belegt der Finne vor dem Großen Preis von Belgien am kommenden Wochenende zum Start des zweiten Saisonabschnitts den fünften Rang. Erster ist Sebastian Vettel, dessen Vertrag ebenfalls nach der Saison endet.