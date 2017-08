Der SC Freiburg hat den 21 Jahre alten Innenverteidiger Robin Koch vom 1.FC Kaiserslautern verpflichtet. "Robin Koch ist ein sehr veranlagter Spieler mit einem hohen Maß an Entwicklungspotenzial. Daher passt er sehr gut in unser Anforderungsprofil", sagte SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach. "Wir haben seine Entwicklung schon seit längerer Zeit verfolgt. Aufgrund der aktuellen Personalsituation in der Innenverteidigung ist es gut, dass seine Verpflichtung zum jetzigen Zeitpunkt zu realisieren war." Für Kaiserslautern absolvierte Koch 27 Partien in der zweiten Liga.