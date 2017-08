1899 Hoffenheim glaubt in der Champions-League-Qualifikation gegen den FC Liverpool immer noch an seine Chance. "Ehrfurcht habe ich keine. Vorfreude dafür eine sehr große", sagte Trainer Julian Nagelsmann. "Natürlich wissen wir, dass Liverpool ein sehr großer Klub ist. Aber wir müssen uns hier nicht wegducken." "Unser Chancenverwertung muss besser werden als im Hinspiel", sagte Nagelsmann im ZDF-Interview. Mit einem Sieg am Mittwoch (20.45 UHr/live im ZDF) wären die Hoffenheimer die erste deutsche Mannschaft, die an der Anfield Road gewinnen würde.