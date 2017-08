Der deutsche Trainer Jürgen Klopp sieht seinen FC Liverpool trotz des 2:1-Hinspiel-Siegs bei 1899 Hoffenheim noch längst nicht in der Champions League. "Es ist ein offenes Spiel", sagte Klopp im ZDF-Interview vor dem Qualifikations-Rückspiel am Mittwochabend (20:45 Uhr/live ZDF) an der Anfield Road. "Viele in England haben nicht erwartet, dass Hoffenheim so gut ist. Jetzt wissen hier alle, was ich schon vorher wusste." Der frühere Trainer von Borussia Dortmund und Mainz 05 lobte den Gegner aus der Bundesliga als "sehr gut zusammengestellte Mannschaft."