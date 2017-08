Am Freitag gibt Bundestrainer Joachim Löw sein Aufgebot für die anstehenden WM-Quali-Spiele gegen Tschechien (1.9.) in Prag und in Stuttgart gegen Norwegen (4.9.) bekannt. Es ist Löws erster Kader in der WM-Saison und damit einer mit Signalwirkung. Es wird ein Fingerzeig, wie er die "Mission Titelverteidigung" 2018 in Russland angehen will. Löw kann aus einem Kreis von ca. 40 WMKandidaten auswählen. Seine große Zukunftsfrage nach Confed Cup und U21-EM, bei denen sich viele Nachwuchsspieler aufdrängten, lautet: "Sind sie in der Lage, von großen Talenten zu Weltklassespielern zu reifen?"