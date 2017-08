Die deutsche Dressur-Equipe ist in der Team-Konkurrenz der EM in Göteborg so gut wie nicht mehr zu schlagen. Als dritter Reiter baute Mannschafts-Olympiasieger Sven Rothenberger mit Cosmo die Führung aus, die zweitplazierten Schweden haben bereits zehn Punkte Rückstand - Welten in der Dressur. Als letzte Starterin beschließt am späten Abend die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth mit Weihegold den Grand Prix. Bereits am Dienstag hatten Helen Lan- gehanenberg und Dorothee Schneider auf den Plätzen eins und zwei des Einzelklassements vorgelegt.