Wimbledonsieger Roger Federer hat eine Woche nach seiner Absage für das Masters-Series-Turnier in Cincinnati und wenige Tage vor Beginn der US Open Entwarnung gegeben. "Ich bin im Fahrplan", sagte der 36 Jahre alte Tennisprofi aus der Schweiz am Mittwoch in einem Interview des Schweizer Fernsehens SRF. Wegen Rückenbeschwerden hatte Federer nach seiner Finalniederlage in Montreal gegen Alexander Zverev auf das Turnier in Cincinnati verzichtet. Seit drei Tagen trainiere er aber wieder. Das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am Montag in New York.