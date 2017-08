Der frühere Wimbledon-Finalist Milos Raonic hat als vierter Top-Spieler seine Teilnahme an den US Open abgesagt. Der 26-jährige Kanadier kann wegen einer Verletzung am Handgelenk nicht beim vierten und letzten Grand-Slam-Turnier der Saison starten. Zuvor hatten der Weltranglisten-Vierte und Titelverteidiger Stan Wawrinka (Schweiz), Novak Djokovic (Serbien/5.) und Kei Nishikori (Japan/10.) ihren Verzicht erklärt. Alle drei haben ihre Saison bereits beendet. Raonic liegt in der Weltrangliste aktuell auf Platz elf. Die US Open beginnen am kommenden Montag in New York.