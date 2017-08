Der VfL Wolfsburg wird in dieser Saison nach Ansicht seines Trainers Andries Jonker trotz des schlechten Starts (0:3 gegen Dortmund) nicht um den Klassenverbleib kämpfen müssen. "Wir rechnen uns nicht als Abstiegskandidaten", sagte der Coach dem "Kicker". "Wir sehen das Potenzial dieser Mannschaft." Die ambitionierten Niedersachsen retteten sich in der vergangenen Saison erst in der Relegation gegen Eintracht Braunschweig vor dem Abstieg in die 2.Liga. In diesem Sommer vollzog der Klub einen großen Umbruch und investierte rund 50 Millionen Euro in neue Spieler.