Die deutschen Ringer haben bei der WM in Paris die vierte Medaille sicher: Am vierten Tag der WM kämpft Ex-Weltmeisterin Aline Focken in der Klasse bis 69 kg nach einem 5:3 im Halbfinale über die Chinesin Yue Han um Gold. Im Finale wartet auf die Titelträgerin von 2014 am Donnerstagabend (ab 19 Uhr) die Japanerin Sara Dosho. Eine Chance auf eine Medaille hat auch Luisa Niemesch: Sie verlor zwar in der Klasse bis 60 kg ihren Viertelfinalkampf gegen Allison Ragan (USA) mit 0:4. Im kleinen Finale ist dort am Donnerstagabend die Lettin Anastasija Grigorjeva.