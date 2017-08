Die deutschen Springreiter habe ihre Chancen auf eine Medaille bei der EM in Göteborg geringfügig verbessert. Das Quartett rückte am Donnerstag in der zweiten von drei Teilprüfungen vom siebten auf den sechsten Platz vor. Es führt Schweden vor der Schweiz und Irland. Die Entscheidung fällt am Freitagabend. Bester deutscher Reiter ist weiterhin Marcus Ehning. Der 43-Jährige blieb mit Pret A Tout erneut fehlerfrei und liegt in der Einzelwertung auf Platz zwei. Es führt der Schwede Peder Fredericson mit All In. Für den zweiten fehlerfreien Ritt sorgte Laura Klaphake.