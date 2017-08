Titelverteidigerin Angelique Kerber ist bei den am Montag beginnenden US Open in New York nur auf Position sechs gesetzt. Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev steht in der Setzliste dagegen auf Position vier. Höher rangieren bei den Männern nur der neue Weltranglistenerste Rafael Nadal (Spanien), der entthronte Andy Murray (Großbritannien) und Rekord-Grand-SlamGewinner Roger Federer (Schweiz). Bruder Mischa Zverev wird auf Position 23 geführt. Am vergangenen Montag war Kerber in der Weltrangliste nach ihrem Zweitrunden- Aus in Cincinnati auf Platz sechs abgerutscht.