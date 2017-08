Nach dem Weggang von Robin Koch zum SC Freiburg will Zweitligist 1.FC Kaiserslautern noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. "Wir müssen den Markt ganz genau beobachten und schauen, was machbar ist", sagte FCK-Trainer Norbert Meier am Freitag. Innenverteidiger Koch, der für rund 3,5 Mio. Euro ins Breisgau wechselte, dürfte im Heimspiel am Montagabend (20:30 Uhr) gegen Eintracht Braunschweig durch Marcel Correia ersetzt werden. Bis auf Giuliano Modica, der an einem MagenDarm-Virus erkrankt ist, stehen Meier alle Akteure zur Verfügung.