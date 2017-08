Peter Stöger (Trainer 1.FC Köln): "Mit Arsenal haben wir die mit Abstand am besten gerankte Mannschaft in unserer Gruppe. Sie haben in den letzten Jahren immer Champions League gespielt. Damit sind sie natürlich Favorit. Das wären sie aber in der jeder Gruppe. Roter Stern Belgrad ist ein absolut spannender Klub." Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "Wir wollen weiterkommen und ich glaube, dass wir das schaffen können. Bilbao ist unser Gruppen-Highlight und wird unser schwerster Gegner, aber wir bereiten uns genauso auf die anderen Gegner vor."