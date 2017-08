Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat die Verpflichtung von Yoric Ravet bekannt gegeben. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler war zuletzt für Young Boys Bern in der ersten Schweizer Liga am Ball und kam in der laufenden Saison auf drei Vorlagen und einen Treffer in vier Partien. Über die Vertragsdauer und die Ablösemodalitäten machte der Sport-Club wie üblich keine Angaben. "Yoric wird uns mit seinen Qualitäten in der Offensive weiterhelfen. Es war von Anfang an besprochen, dass er die Qualifikationsspiele zur Champions League mit YB noch bestreiten wird", sagte SC-Sportvorstand Jochen Saier.