Die deutsche Springreiter-Equipe hat bei der EM in Göteborg die erhoffte Medaille verpasst. Marcus Ehning mit Pret a Tout, Laura Klaphake mit Catch me if you can, Maurice Tebbel mit Chacco's Son und Philipp Weishaupt mit Convall belegten am Ende den Rang fünf. Ehning, Weishaupt und EM-Debütantin Klaphake qualifizierten sich für das Einzel-Finale der besten 25 am Sonntag. Ehning fiel allerdings vom zweiten auf den achten Platz zurück. Team-Europameister wurde zum zweiten Mal nach 2001 Irland vor Gastgeber Schweden und der Schweiz. Titelträger Niederlande landete auf Rang sechs.