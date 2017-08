Moto-GP-Rookie Jonas Folger (Yamaha) geht am Sonntag von Startplatz zehn in den Motorrad-Grand-Prix von Großbritannien. WM-Spitzenreiter Marc Marquez (Honda) sicherte sich mit dem Streckenrekord die Pole Position. Er schaffte die Runde in unter zwei Minuten. In der Moto3-Klasse schaffte Philipp Öttl (KTM) nur Platz 14. Auf der Pole Position steht zum vierten Mal in seiner Grand-Prix-Karriere Honda-Pilot Romano Fenati(ITA). Für Sandro Cortese (Suter) reichte es in der Moto2-WM nur für den 16. Startplatz. Die beste Zeit fuhr Kalex-Pilot Mattia Pasini aus Italien.