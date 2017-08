Der Deutsche Kanu-Verband (DKV) ist am Sonntag (ab 10 Uhr im ZDF-Livestream) zum Abschluss der WM in Racice in drei der sechs olympischen Klassen vertreten. Seine Gold-Ambitionen untermauerte am Samstag der Kajak-Vierer der Männer mit dem neuen Einer-Weltmeister Tom Liebscher. Das Quartett zog als Gewinner des Halbfinals souverän in den Endlauf ein. Auch der Frauen-Vierer kam als Halbfinal-Zweiter weiter, zudem stehen Peter Kretschmer und Yul Oeltze im CanadierZweier über 1000 m im Endlauf. Keinen deutschen Finalisten gibt es dagegen in den drei Sprintrennen über 200 m.