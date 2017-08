Paulo Dybala hat mit einem Dreierpack Juventus Turin vor der ersten Saisonniederlage in der Serie A bewahrt. Der Rekordchampion siegte beim CFC Genua nach einem 0:2-Rückstand noch mit 4:2 (2:2) und kam zum zweiten Erfolg in der zweiten Partie. Der Argentinier Dybala traf in der 14. und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit per Elfmeter. Zudem markierte er den 4:2-Endstand ebenfalls in der Nachspielzeit. Zuvor hatte Juan Cuadrado (62.) für die Turiner getroffen. Inter Mailand besiegte den AS Rom auswärts mit 3:1 und ist nun Tabellenzweiter hinter Juve.