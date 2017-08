Keine berauschende Ausbeute in Silverstone: Nur ein deutsches Fahrer-Duo konnte die Motorrad-WM-Rennen bestreiten. Lediglich einer sah die Zielflagge und holte Punkte. Jonas Folger verletzte sich bei einem Sturz in Warm-up der MotoGP und die Ärzte gaben keine Starterlaubnis. Sportlich konnte nach Folgers Ausfall nur Philipp Öttl in der Moto3 mit Platz neun ein Zeichen setzen. Mit einem Sturz in der fünftletzten Runde endete das Rennen für Sandro Cortese, dem einzigen Deutschen in der Moto2-Klasse. Er wirkte frustriert: "Das Wochenende ist zum Vergessen."