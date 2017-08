Die deutschen Leichtathleten haben beim ISTAF in Berlin noch einmal alle Reserven mobilisiert. Für Siege sorgten David Storl im Kugelstoßen, der im dritten Versuch die Kugel auf 21,11 Meter setzte, und Konstanze Klosterhalfen, die beim Saison-Ausklang in Berlin mit 3:58,92 Minuten so schnell wie noch nie über 1500 Meter war. Weltmeister Johannes Vetter unterstrich seinen Ruf als bester Speerwerfer des Jahres. "Ich bin komplett am Ende", stöhnte Vetter, nachdem er mit 89,85 Metern Olympiasieger Thomas Röhler aus Jena (86,07) erneut in Schach gehalten hatte.