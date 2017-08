Das DFB-Team kommt am Dienstag in Stuttgart zur Vorbereitung auf die ersten Länderspiele in der WM-Saison zusammen. Bundestrainer Löw hat für die WM-Qualifikationspartien am Freitag in Prag gegen Tschechien und drei Tage später in Stuttgart gegen Norwegen 21 Feldspieler und drei Keeper nominiert. Manuel Neuer zählt ebenso wie der lange erkrankte Mario Götze noch nicht wieder zum Aufgebot. Löw geht mit der Erwartung in die Länderspielwoche, "dass wir sehr konzentriert in dieses WM-Jahr starten". Deutschland könnte im Idealfall schon gegen Tschechien und Norwegen das WM-Ticket fix buchen.