Die deutschen Judoka haben am ersten Tag der WM in Budapest die Medaillenränge verpasst. WM-Debütant Moritz Plafky gewann zwar seine ersten beiden Duelle, scheiterte aber im Achtelfinale der Klasse bis 60 kg in einem engen Kampf am erfahrenen Tschechen Pavel Petrikov. Katharina Menz verlor ihren ersten Kampf des Tages. Die 26-Jährige, in den vergangenen vier Jahren deutsche Meisterin in der Klasse bis 48 kg, unterlag der Israelin Noa Minsker. Die ersten beiden Titel gingen an das Judo-Mutterland Japan Bei den Frauen siegte Funa Tonaki, bei den Männern Naohisa Takato.