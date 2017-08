Der Transferpoker um Benedikt Höwedes geht in die nächste Runde. Italiens Rekordmeister Juventus Turin will sein Angebot an Schalke 04 aufstocken, berichtete die "Gazzetta dello Sport". Das bisherige Angebot - zwei Mio.Euro Leihgebühr und zusätzlich acht Mio. für den Fall einer Weiterverpflichtung - war von Sportvorstand Christian Heidel abgelehnt worden. Nach dem 0:1 am Sonntag in Hannover sprach der Manager davon, dass es keinen neuen Stand gebe. Höwedes war vom neuen Schalker Trainer Domenico Tedesco als Kapitän abgesetzt worden, auch in Hannover kam der 29- Jährige nicht zum Einsatz.