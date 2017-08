Julia Görges hat das deutsche Duell gegen ihre Fed Cup-Kollegin Annika Beck bei den US Open nach Belieben dominiert. Die an Position 30 gesetzte Görges ließ der Bonnerin beim 6:1, 6:0 in 59 Minuten keine Chance und steht bei ihrer insgesamt elften New-YorkTeilnahme zum vierten Mal in der zweiten Runde. Qualifikantin Anna Zaja verpasste eine weitere Überraschung und ist als erster deutscher Profi in der Auftaktrunde von New York ausgeschieden. Die 26-Jährige, die erstmals an einem Grand-Slam-Turnier teilnahm, unterlag der Russin Jekaterina Alexandrowa mit 2:6, 3:6.